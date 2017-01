El borrador de presupuestos no gusta a nadie

El borrador de los presupuestos del Gobierno de Aragón que presentaron ayer los consejeros de Presidencia, Hacienda y Vertebración del Territorio no gustan ni a izquierda ni a derecha. Y especialmente a Podemos, a quienes los tres apelaron a la "responsabilidad" para sacar adelante las cuentas. Esta formación ya lo rechazó ayer, al señalar que el borrador es poco más que un power point, y que tienen poco de realista. Maru Díaz ha remarcado que "siguen anonadados" con este documento y lo han definido como "un boceto escrito en una servilleta, con cuatro cifras dadas fuera de contexto". Señala que hay una "falta brutal de seriedad" y remarca que "es difícil hacer un trabajo político y sacar conclusiones con lo que tenemos en las manos".

En esta misma línea se ha manifestado Izquierda Unida, que piden al gobierno un "verdadero borrador" de presupuestos, "en lugar de un power point con macrocifras". Patricia Luquin afirma que "echamos en falta, además de que sea algo más específico, un reflejo de las 35 medidas que IU puso encima de la mesa para la investidura de Lambán". El borrador presentado "no es el documento que está esperando ni la sociedad ni las entidades sociales, ni los colectivos ni la ciudadanía en general", prosigue.

Por la derecha tampoco recibe ningún apoyo. El Partido Popular considera que Javier Lambán es el único responsable de que no haya presupuestos en Aragón, y ha dejado claro que no van a apoyarlos. El popular Antonio Suárez considera que ni siquiera es un borrador sino que son "simplemente unos papeles, en donde se hace propaganda sobre todo de carácter social de lo bueno que es el gobierno pero que no tiene ningún soporte".

Suárez dice que el aumento en inversión es mínimo, que aumenta el endeudamiento de la comunidad y por eso el PP "no va a apoyar, ni se va a abstener ni nada por el estilo" sino que votará en contra.

Desde el PAR, Elena Allué piensa que lo que presentó el gobierno es una campaña de autobombo, ha pedido el borrador completo de los presupuestos e insistía en que, a pesar de la actitud del gobierno, ellos no están cerrados al diálogo pero "nos lo está negando", hasta "4 veces". Para Allué, "Lambán, aun sin contar con la mayoría, se permite el lujo de despreciar a otros grupos parlamentarios". En Ciudadanos, apuntan que el borrador es un autentico espejismo.

