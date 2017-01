En Podemos dicen estar "anonadados" y el PSOE piensa que ponen "excusas de mal pagador"

En el culebrón en el que se ha convertido la falta de presupuestos en Aragón, ahora estamos pendientes de ver cuándo el Gobierno de Javier Lambán le manda el borrador completo de las cuentas de este año a Podemos, aunque desde el ejecutivo esperan que de una vez el partido morado se siente a negociar.

La portavoz de Podemos, Maru Díaz, considera que lo que presentó ayer el ejecutivo es "un boceto escrito en una servilleta". Además, ha aclarado la razón por la que han tardado un día en comparecer para analizar el borrador: "Habitabamos en una especie de anonadamiento y de no entender muy bien a qué está jugando el Gobierno y hemos necesitado estas 24 horas para descubrir que estamos en una situación que demuestra una falta de seriedad de Javier Lambán".

La portavoz de Podemos piensa que el Gobierno está en una ambiguedad intencionada, y que está ganando tiempo. "A Gimeno esto le favorece y lo reconoció en un pleno cuando dijo que la prórroga le venía bien porque esos meses conseguía no generar inversión y arrancar del calendario páginas para cuadrar sus cuentas", ha señalado Díaz.

En el PSOE, sopresa por las duras críticas

Según Sada, en ese documento se ven las prioridades políticas del Gobierno y no comprende que se fijen tanto en las formas. "El debate no puede ser de excusas de mal pagador. Plantear el debate simplemente sobre la forma de presentarlo. Echenique hace no mucho tiempo pedía que, al menos, le mandaramos un power point".

Sada señala que enviarán a Podemos la información que necesiten del borrador, pero le pide a Podemos que negocie. "Tendrán todos los datos que nos soliciten pero, ¿quieren sentarse a negociar? ¿Quieren poner a los ciudadanos aragoneses por delante de sus intereses políticos?"

El socialista considera que la aplicación de algunas leyes están en juego. "Lo que tenemos que empezar a discutir en si están de acuerdo en hacer colegios prioritarios en Zaragoza, si son fundamentales las becas de comedor o si hay que llevar adelante un hospital público en Alcañiz".

Esta tarde se verán Javier Lambán y Pablo Echenique para hablar de la Conferencia de Presidentes. Veremos si en la conversación aparece el culebrón de los presupuestos.

Comentarios