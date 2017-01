"Va a jugar Irureta a no se que se rompa una pierna"

El técnico blanquillo ha convocado a 19 jugadores para el partido en Tenerife entre los que destaca el joven Raí Nascimiento. El punta se estrena en una convocatoria con el primer equipo, tras ser inscrito a principios de mes por el Real Zaragoza. Servirá para cubrir el sitio que deja libre por segundo partido consecutivo Juan Muñoz. Ante el Girona, Agné ha confirmado que el punta cedido por el sevilla no estuvo "por decisión técnica", mientras que esta vez no viaja por un pinzamiento en la espalda.

En la defensa, el técnico tampoco podrá contar con José Enrique, ni con Fran, que continúa con tendinitis. El entrenador, fiel a su política de no desvelar ningún nombre o formación, no ha querido quién cubrirá el lateral izquierdo, aunque si ha dejado claro que no saldrá con tres defensas centrales y dos carrileros.

Por último, Agné ha querido cerrar el debate de la portería con un contundente "va a jugar Irureta a no ser que se rompa una pierna", diciendo a los periodistas que "no os voy a decir cómo tenéis que hacer vuestro trabajo, pero a veces tengo la sensación de que vosotros me decís como hacer el mío". El técnico ha explicado que en Zaragoza "la portería históricamente ha sido un problema endémico" y, en este caso, no por la afición, si no por culpa de los periodistas, "porque los que me hacen las preguntas respecto al portero, sois vosotros, no la gente".

