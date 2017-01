Un escollo llamado 010

Mañana, viernes, termina el plazo para que los grupos municipales presentes enmiendas al proyecto de presupuestos del Ayuntamiento de Zaragoza para el año 2017. Veremos si hay acercamientos entre los grupos de izquierda, que hoy, en Plaza Pública han debatido intensamente.

"¿Así vamos a afrontar la negociación de los presupuestos, interrumpiéndonos para presentar enmiendas?", preguntaba el teniente de alcalde de Servicios Públicos, Alberto Cubero.

El debate volvía a demostrar que el proceso de remunicipalización del 010 sigue levantando ampollas."El rescate del 010 cuenta hasta con 10 informes de servicios distintos y solo hay uno que ha cuestionado algunos temas de la cronología", ha defendido Cubero.

Pero su argumento no ha convencido ni a izquierda ni a derecha. "No se pueden confundir los informes de legalidad y del interventor con los que le hacen los asesores, 10 no, podría tener 100", ha rebatido Jorge Azcón, del Partido Popular. Un punto de partida que también compartía Sara Fernández de Ciudadanos: "No se pueden confundir con los informes de los asesores ni con los que pagan".

"El informe determinante que es el que tiene que valorar la decisión de rescatar la contrata es el del interventor general y dice que no es viable", ha explicado Carmelo Asensio, de CHA.

Por su parte, Carlos Pérez Anadón destacaba la opinión del PSOE en todo este asunto: "Si eso se plantea en la plantilla que va incorporada al presupuesto será un problema muy grave para que el Partido Socialista los apruebe".

