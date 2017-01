La campaña "El tatuaje que más duele" quiere poner de relieve el estigma y los prejuicios que ser gitano , en el Día de la Cultura Gitana, que se celebra cada 12 de enero. "Existe y mucho", remarca Isabel Jiménez, directora de la Fundación Secretariado Gitano, "y creo que cada vez más".

Por eso, "tenemos que estar bastante alerta" porque "cuando parece que estamos ganando derechos y libertades, de repente, viene una recesión - de lo que sea - y lo pagan los más vulnerables y regresa el racismo", insistía en El Mirador de La Ventana de Aragón. "Somos la minoría étnica española más desconocida y más estigmatizada". En Aragón se calcula que hay 21.000 gitanos.

En este espacio radiofónico ha participado también Luis Clavería, que fue el primer presidente de la Asociación Gitana en Zaragoza y recordaba la labor realizada, como "sacar a los niños de la 'escuela puente' o el plan de erradicación del chabolismo", que fue pionero en España, "aunque todavía queda alguna chabola que no debería existir".

Considera que "el gitano ha prosperado mentalmente, educativamente... pero la sociedad no cambia y asegura que "el pueblo gitano necesita una discriminación positiva ya" porque si no se hace "vamos a acabar todos los gitanos otra vez en las chabolas y otra vez haciendo cosas que nos obliga la sociedad, que nos está arrinconando, y no me refiero a las instituciones".

