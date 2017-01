Protección Civil de Ávila se suma a la campaña #CruzaEnVerde y #MiramosyCruzamos

¿Que mensaje estamos mandando a los más pequeños si los adultos cruzamos una calle con el semáforo en rojo aunque no venga ningún vehículo? De aquí surgió esta campaña #CruzaEnVerde y #MiramosyCruzamos lanzada por la Asociación Nacional de Seguridad Infantil y Emergencias 112.

Y es que uno de los miembros de la Asociación observó como una madre cruzaba la calle con el semáforo en rojo acompañado de su hijo, un niño que días después y ya en solitario, repitió esta misma acción. "Entonces se dieron cuenta de que la mejor forma de educar a los chavales es dar ejemplo" según dice Fernando Nieto, encargado de Redes Sociales de Protección Civil en Ávila y promotor de la campaña en nuestra provincia.

"Aquí en Ávila no hay muchos semáforos pero en todos los que hay no siempre nos comportamos correctamente" dice Fernando que pone como ejemplo el existente en el Mercado Grande por donde cruzan muchos peatones y no siempre lo hacen en verde.

La campaña, a la que se han sumado numerosas organizaciones, consiste en hacerse un selfie con la 'V' y colgarla en redes sociales utilizando los hastags #CruzaEnVerde y #MiramosyCruzamos. Además, en la web de la Asociación Nacional de Seguridad Infantil hay un apartado donde aparecen las entidades adheridas a la campaña asi como material para su desarrollo.

