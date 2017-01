Kakel, el proyecto en solitario del músico y cantante de Affrica Band

Jose Hernansáiz es un músico conquense de gran trayectoria que, de unos años a esta parte y bajo el nombre artístico de 'Kakel' ha puesto en marcha una carrera en solitario para dar a conocer sus inquietudes musicales como compositor. Para presentar las canciones de su nuevo disco ‘Románticos al paredón’ ha estado en ‘Hoy por Hoy Cuenca’ e, incluso, nos ha dejado una actuación en directo.

Jose Hernansáiz ha pasado con anterioridad por grupos como Cheminova, Trágicas Comedias o La Experiencia Hendrix y por orquestas como Bázter y Travesía 7. Actualmente es la voz cantante, y a veces también el batería, de la orquesta Affrica Band.

Actuación de Jose Hernansáiz en la orquesta Affrica Band. / Facebook Affrica Band

“De pequeño escuchaba de todo, sobre todo clásicos, desde grupos como Los Pecos que escuchaban mis hermanas, hasta The Doors o Led Zepellin que escuchaban mis hermanos”, nos cuenta Kakel. “Pero estoy más influenciado por el pop nacional, por grupos como Golpes Bajos, Radio Futura o 21 Japonesas”.

Desde muy joven apostó por la batería como instrumento para tocar en directo, aunque en la intimidad de su habitación toca la guitarra para componer sus canciones. “La batería era el instrumento que más me flipaba, el que más me llegaba, por encima de la guitarra”, dice, “pero lo que más me alucinaba es que no daba la cara, que estaba ahí detrás”. Sin embargo, en la orquesta Affrica Band es la voz principal. “Eso ha sido casi a la fuerza. Cuando acabó el proyecto anterior, Trágicas Comedias, no quería estar parado y nos aventuramos con la orquesta y ahí estoy”.

El disco de Kakel ‘Románticos al paredón’ está a la venta en distintos establecimientos de Cuenca como Vaya, Vaya, Los Clásicos, Café Central, Musical Ismael, Pub Monkey, bar Cachitos y en la taberna San José Obrero.

