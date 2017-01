El alcalde no cesará a Miryam Pérez como concejal de Cultura

El alcalde de San Sebastián de los Reyes, Narciso Romero ha comunicado a los partidos que forman parte del pacto de gobierno que no cesará a Miryam Pérez como concejal de Cultura. Argumentan desde el Partido Socialista que no pueden asumir un cese así tras conocer la denuncia del trato que ha recibido la concejala en su ya ex formación Izquierda Independiente.

La portavoz del PSOE en la localidad, Tatiana Jiménez afirma que “un alcalde de izquierdas que apuesta por la igualdad no puede cesar a una concejal que denuncia esta situación”. La decisión se ha tomado tras la carta escrita por Miryam Pérez donde afirmaba que había recibido “desprecios, vacíos y presiones”.

Izquierda Independiente había exigido su cese inmediato tras abandonar el partido y amenazando con romper el pacto de gobierno en San Sebastián de los Reyes. La primera medida de presión de los independientes ha sido anunciar que no participarán en la Junta de Gobierno hasta que no se le retiren las responsabilidades a Miryam Pérez, entienden que la concejalía es del partido y no de un concejal no adscrito a la que consideran tránsfuga.

