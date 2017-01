David Lucas: “En 2017 Cofely saldrá de Móstoles y remunicipalizaremos sus trabajos”

El año recién estrenado debe ser para Móstoles un año donde muchos de los grandes proyectos de la ciudad den un paso delante de forma definitiva. El 2016 cerró con una importante caída del desempleo y entre los objetivos del Equipo de Gobierno la industrialización de la ciudad sigue siendo una prioridad. De todos estos asuntos y de la difícil situación del PSOE ha hablado en los micrófonos del 102.3FM el Regidor de Móstoles David Lucas que empezaba definiendo el año que se acaba de marchar “Para Móstoles 2016 ha sido el año del consenso. Hemos acordado y consensuado en tiempos difíciles para los partidos de izquierda en este ámbito. Móstoles ha sido de los pocos ayuntamientos que ha sacado los presupuestos de 2017 con acuerdo y se lo agradezco a las tres formaciones políticas porque hemos priorizado la ciudad.”

Los Presupuestos suman 210 Millones de Euros con subidas presupuestarias en aspectos como igualdad, servicios sociales, presupuestos participativos…. Donde David Lucas se mostró muy beligerante fue cuando se le recordó que el PP los había tildado de irreales “Lo que es real y durísima es la situación económica heredada del PP. A los 130 millones de euros de deuda hay que sumar los 55 millones de expropiaciones, los problemas de paralización de obras o el incumplimientos de pagos. En total un lastre de unos 200 millones de euros de deuda. Este presupuesto de 2017 es riguroso y cuantificado.” Además hablaba el Alcalde de Cofely “2017 será el año en el que se acabe el contrato de Cofely con Móstoles. Estamos siendo muy rigurosos para que esa rescisión no nos perjudique económicamente. Es un contrato de 72 millones. Los trabajos de Cofely se van a remunicipalizar.” El paro bajo en 2016 en 2066 personas en 2016 y se quedó en 15456 personas en paro “El empleo es nuestra primera preocupación. Se ha puesto en marcha el Plan de Empleo para crear una estructura de desarrollo empresarias, industrial, de formación y regeneración de polígonos industriales. Estamos peleando para que no se deslocalicen empresas. Las empresas me piden comunicaciones, se fijan en las grandes empresas que ya están en Móstoles y ahora van a salir parcelas del Consorcio que forman Comunidad de Madrid y Móstoles. Hay varias empresas importantes interesadas en Móstoles y esperamos que podemos dar alguna muy buena noticia.”

Respecto a los grandes proyectos de Móstoles empezamos desgranando el centro de salud y el colegio del Pau 4 “No creo que haya problemas para introducir en los presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2017 tanto el colegio como el centro de salud.” Tren Móstoles-Navalcarnero “No soy optimista. Tengo que ser realista pero el Ayuntamiento va a pelear y seguramente vamos a ir a los tribunales.” Respecto al BUS-VAO “Hemos pedido reunión con Fomento y Consejería de Transportes. No tenemos constatación oficial respecto a que se esté trabajando en ese aspecto. Si para el desdoblamiento por el nuevo carril con el barrio de Parque Coímbra.” Respecto al PSOE “Las cosas poco a poco volverán a su cauce y vamos a preparar un buen Congreso donde hay debate. La fecha para el mes de junio me parece bien. No me ha gustado nada lo de las sedes alternativas. Las agrupaciones son las encargadas de la afiliación.” Y respecto a lo de presentarse a Secretario General del PSM “Soy una persona que aúna consensos y siento a mucha gente a la mesa. No puedo descartar nada ni digo que no a nada. Estoy a disposición del partido.” Y respecto a Patxi López como tercera vía “Tenemos que buscar equipos para liderar y recuperar el gobierno. Seguramente mis opciones estén en otro sitio y no sé si se va a presentar o no pero cualquier compañero se puede presentar.”

Comentarios