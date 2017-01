José María Porras: “Tendremos 40.000 vecinos de la Región sin Servicios Sociales”

La utilidad de las Mancomunidades está ampliamente demostrada a lo largo y ancho de España. Estos entes jurídicos y administrativos permiten a municipios pequeños y medianos tener servicios que de otra manera o no tendrían o sería realmente gravosos para las arcas municipales. Un ejemplo es la Mancomunidad de Servicios del Suroeste que está formada por: Moraleja de Enmedio, Serranillos del Valle, Batres, Griñón, Cubas de la Sagra, Torrejón de Velasco, Torrejón de la Calzada. Presta servicios sociales tales como teleasistencia, dependencia, rentas mínimas de inserción, todo lo relacionado con violencia de género, ayuda a domicilio, emergencia social, pobreza infantil… Tiene a 20 personas trabajando y un presupuesto anual de 1 millón de euros que se financia con las cuotas de los ayuntamientos y de la Comunidad de Madrid. En 2012 Cubas de la Sagra anuncia que se va de la Mancomunidad pero entre 2013 y 2016 se sigue beneficiando de los servicios y sin pagarlos. Un agujero de 300.000 euros que está poniendo en riesgo la viabilidad de la misma.

Hoy nos ha contado la difícil situación el Presidente de la Mancomunidad y Alcalde de Griñón José María Porras “Cuando anunció su salida tanto en la Mancomunidad como en el Gobierno Regional le dijeron que esa salida no era viable. Cubas se queja que las cuotas son altas. Pues no entiendo que no las cambiará antes del 2012 cuando fue Cubas de la Sagra y su actual Alcalde tesorero. Lo que pasa que por aquel entonces la mayoría de la Mancomundiad eran regidores del PP. Sin embargo las cuotas en estos dos años han bajado un 30%. Según José Pedro Flores, Alcalde de Cubas los servicios no le son interesantes, adecuados ni rentables.” Sin embargo entre 2013 y 2016 si recibía la localidad estos servicios sin pagarlos “Los vecinos de Cubas han recibido esos servicios. Por acuerdo de la Mancomunidad los que no pagaban se les prestaría los servicios en la sede de la Mancomunidad en Griñón y no es su municipio. Yo he firmado gran parte de los servicios que han recibido los vecinos de Cubas.”

La reunión entre el resto de Alcaldes de esta misma semana llegó al acuerdo que o la Comunidad de Madrid da una solución o no se puede continuar con la Mancomunidad. La Mancomunidad de Servicios del Suroeste se disuelve el 31 de enero. A ese agujero de 300.000 euros no lo pueden tapar el resto de municipios que ya tienen una situación económica complicada “Desde el 1 de enero no hemos podido firmar el convenio de la Comunidad de Madrid, no lo hemos podido firmar porque no hay posibilidad de recuperar el dinero que nos debe Cubas de la Sagra. Ya hemos hecho la reclamación ejecutiva. Los demás no podemos poner más dinero. Así que desde el 1 de enero nuestros vecinos de la Mancomunidad no tienen servicios sociales.” Soluciones de la Comunidad de Madrid “A día de hoy ninguna. Llegó la Comunidad con Cubas a un principio de acuerdo pero hace unos días el Alcalde de Cubas rompió el acuerdo.” Y las consecuencias “Pues habrá 40.000 vecinos de las Comunidad de Madrid sin servicios sociales. A 20 trabajadores en la calle y una deuda con proveedores de 800.000 euros.” Hay 15 días para salvar la Mancomunidad de Servicios del Suroeste.

