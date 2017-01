Arnau se enfrenta a su periodo de fichajes más delicado

El Málaga ha llegado al mercado invernal con muchas posiciones que corregir. No es normal acudir al periodo de fichajes del medio de la temporada con tantas necesidades, pero el fallo en algunos fichajes y las lesiones han hecho que el director deportivo de la entidad, Francesc Arnau, necesite acertar en las incorporaciones. Primero llegó Peñaranda, un fichaje que sorprendió al tratarse de un delantero, extracomunitario además, que aterrizó en un equipo donde no es un problema la faceta ofensiva. Ahora los esfuerzos se centran en incorporar un defensa central. Entre lesiones y errores, el Málaga está dejando ir muchos puntos y tiene mucha necesidad de reforzar esa zona. Los objetivos que se había marcado el club tienen complicado venir, Luis Hernández pertenece al Leicester, y su entrenador Claudio Ranieri quiere se quede, Paulo Oliveira tiene cerrada la puerta del Sporting de Portugal y Demichelis no es del agrado de la dirección deportiva. Así las cosas el tiempo se va terminando y aún no hay nada claro.

La defensa tiene como jugadores disponibles a Llorente y Mikel, una pareja cuyas actuaciones dejaron muchas dudas. Koné está en la Copa de África, al margen de no haber demostrado nivel para la liga española, Torres sufre una rotura de fibras y Weligton está lesionado y sin ficha. Con este panorama, el Málaga no puede dormirse y debe actuar con mucha agudeza.

Aunque es prioritario el fichaje de un central, el club también pretende incorporar un mediocentro que cubra la baja por lesión de Kuzmanovic.

