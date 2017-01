El magistrado de Malaya pide a jueces y fiscales que sean más meticulosos a la hora de acusar

Cuando se cumple un año de la ejecución del caso Malaya, el magistrado que presidió el juicio, José Godino, pide un trabajo más meticuloso de jueces de instrucción y fiscales, para evitar sentar en el banquillo a personas sobre las que no hay pruebas contundentes en los casos de corrupción que se juzgan en los macro procesos

Presidente del mayor juicio llevado a cabo hasta el momento en España contra la corrupción. José Godino y los magistrados de la Sección Primera de la Audiencia de Málaga lograron llevar a buen puerto la vista oral contra los 95 procesados en el caso Malaya. Un macro juicio al que han seguido otros pero del que están huyendo en la actualidad los casos pendientes que se dividen en piezas para eludir ese tipo de vistas. Sin embargo el magistrado José Godino considera que es mejor un sólo juicio que dividir los casos.

Sólo teniendo en cuenta las secuelas del macro proceso de corrupción en Marbella, tanto el ex alcalde de la localidad, Julián Muñoz como el cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, tienen pendiente más de un centenar de juicios:”¿Qué es mejor que el macro proceso perturbe la actuación judicial durante un periodo concreto y sea molesto tanto para acusados, abogados y el propio tribunal o que un señor como Roca se enfrente aún a 122 procesos seguidos cuando ya tiene una pena máxima de 30 años de prisión y no se le puede imponer pena superior? Y, a pesar de eso, sigan existiendo 122 procedimientos que conllevará la actuación de los juzgados de lo penal en primera instancia y de la Audiencia de Málaga”.

Pero a ello, suma el magistrado la cantidad de investigados que terminan sentándose en el banquillo sin que el resultado sea el esperado por las acusaciones, por ello pide que tanto fiscales como jueces de instrucción sean más escrupulosos a la hora de continuar el procedimiento contra quienes no tienen pruebas contundentes:” A veces se crean falsas expectativas de condena, de penas muy altas a muchas personas y, luego nos encontramos que las pruebas que se pueden acreditar en el acto del juicio oral no son así. Quizá exija una labor más meticulosa, más rígida de los juzgados de instrucción y de la fiscalía desde el principio al objeto de sentar en el banquillo a aquellas personas contra las que existan pruebas categóricas y no esa cantidad de gente que, a veces, no guarda relación directa con el delito o no se le puede atribuir, con un carácter verdaderamente esencial, su participación en los mismos.

José Godino asegura que no hay una fórmula única sino que habrá que decidir sobre cada una de las causas teniendo en cuenta el número de procesados, delitos y causas pendientes.

