Antequera acude a Fitur tras ser declarados los Dólmenes Patrimonio Mundial de Unesco

El alcalde de Antequera (Málaga), Manuel Barón, y la teniente de alcalde delegada de Turismo, Comercio y Promoción para el Empleo, Belén Jiménez, han presentado este lunes la estrategia de la localidad en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de Madrid, donde acudirá por primera vez tras ser declarado el Sitio de los Dólmenes Patrimonio Mundial por parte de la Unesco.

Esta declaración conforma "un nuevo panorama" para el posicionamiento de Antequera a nivel turístico que ya está dando sus frutos con el destacado aumento en el número de visitas a la ciudad. Así, ha señalado que la promoción en Fitur se centrará en tres bloques.

En primer lugar, continuar con la promoción de la ciudad desde el punto de vista de la consideración de Patrimonio Mundial de la Unesco, hecho que seguirá potenciándose "aprovechando nuevas posibilidades que se abren como el reciente hecho de ser considerado por The New York Times como uno de los 52 destinos mundiales para no perderse en el año 2017".

En segundo lugar, se apostará por la promoción de la candidatura de Antequera para ser considerada en 2018 como Ciudad Europea del Deporte. Al respecto ha recordado la celebración de dos eventos como el campeonato de Europa universitario de Balonmano y ser final de etapa de la Vuelta Ciclista a España.

Además, se continuará con la estrategia promocional de apoyar a la Selección Española de Balonmano como vía de expansión internacional de las marcas 'Antequera' y 'Sitio Dólmenes' "que tan buen resultado ha tenido durante el recién concluido año 2016".

Por último, el tercer pilar de la estrategia promocional de Antequera para el año 2017 será el de trabajar para conseguir la declaración de la Semana Santa como Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Para ello se preparan numerosas acciones conjuntas con la Agrupación de Cofradías en el seno también de la conmemoración de su 75 aniversario. También ha estado presente en la rueda de prensa realizada el presidente de la Agrupación, Francisco Ruiz.

Uno de los puntos relevantes a tener en cuenta, ha precisado el regidor, será la habilitación de una cabina en la que se podrá recrear la tradición de 'Correr las Vegas' gracias a un sistema audiovisual panorámico inmersivo de 360 grados, iniciativa esta que también pretende ser un nuevo foco de atracción turística.

La presentación de estas iniciativas se desarrollarán el próximo jueves 19 de enero en Fitur dentro del expositor de Turismo Costa del Sol, en cuya promoción visual tendrá también un destacado protagonismo este año Antequera. El miércoles por la tarde Barón también representará a Antequera en el desarrollo de la asamblea de la Red de Ciudades AVE.

Otra novedad en Fitur será el desarrollo de una promoción conjunta de varias localidades de la comarca de Antequera para, a partir del atractivo que supone disponer de un Patrimonio Mundial de la Unesco, como es el Sitio de los Dólmenes de Antequera, sumar otros incentivos que ofrecen pueblos de la zona.

