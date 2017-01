El PP no apoyará el Presupuesto por la subida del IBI

El PP se abstendrá en la votación del presupuesto del Ayuntamiento de Soria. Así lo ha confirmado el portavoz municipal, Adolfo Sainz. Si bien considera que el documento ha mejorado respecto al inicial, ha reconocido que “no nos termina de convencer porque se basa una vez más en la subida del IBI”.

En cuanto a los proyectos, Sainz ha destacado algunos como el programa Intramuros o Numancia 2017, “no conocemos el programa de actividades, pero a ciegas lo apoyamos porque creemos que es muy importante para la ciudad de Soria”.

El PP no coincide con el criterio del Psoe a la hora de cuantificar la deuda. Según Sainz es de 35 millones de euros, “son datos del Ministerio de Hacienda, pero el PSOE solo reconoce 16 millones”.

Aunque el PSOE pretendía aprobarlo hoy en el pleno, no ha podido ser porque el presupuesto se dictaminó ayer en la comisión y no cumplía el plazo. “El propio Secretario nos dijo que no es legal porque no cumplía en tiempo”. Además Sainz ha explicado que la oposición necesita tiempo para estudiar las cuentas y después poder debatirlas y argumentarlas.

