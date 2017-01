Todos los años lo mismo

Llega el invierno y aparece la gripe. Soria es, en proporción, la provincia donde más se vacuna contra la gripe de Castilla y León. Dice Enrique Delgado, gerente de asistencia sanitaria de Soria, que eso se nota, pero no puede evitar la saturación en las consultas y listas de espera. Todos los años ocurre lo mismo y éste no ha sido una excepción aunque el año pasado el punto álgido de la gripe llegó a finales de enero y este año se ha adelantado a diciembre, con lo que la situación se ha complicado un poco más, ya que unimos un mayor uso de atención primaria y urgencias con las vacaciones del personal sanitario.

En cualquier caso, el asunto sigue siendo siempre el mismo. Los recortes en sanidad se agudizan, no tenemos médicos para sustituir a los que se marchan de permiso y las consultas se colapsan. Uno puede escuchar casos de todo tipo, pero lo cierto es que la historia se repite porque se juntan varias circunstancias que tienen difícil solución. Además, a parte de los manidos recortes conviene destacar el mal uso que muchos hacemos de estas consultas médicas cuando en la mayoría de las ocasiones nuestros problemas gripales no tienen más cura que los antitérmicos y el reposo. No valen antibióticos. La visita al médico se podría y debería evitar.

Comentarios