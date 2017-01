Encomanats als nous fitxatges

Han de ser els revulsius i serà la darrera bala d’un Nàstic que ocupa la darrera posició de la taula. A cinc punts de la permanència i amb tota la segona volta per davant, tothom és optimista i creu que la situació es pot revertir.

Achille Emana, ha estat el primer en ser presentat. És el fitxatge més il·lusionant per part de l’afició i el primer en arribar en la revolució de canvis al vestidor. El camerunès ha dit que “tot és possible, hi hem de creure i donar-ho tot”.

El següent ha estat Manu Barreiro. El davanter prové de l’Alavés i és l’aposta ofensiva per aconseguir els gols que li falten al Nàstic.

Per acabar, també han estat presentats Luismi (cedit pel Valladolid) i Bruno Perone que arriba com agent lliure.

Tots quatre ja van debutar aquest passat diumenge contra el Tenerife (1-1)





El Comitè de Competició desestima el recurs del Nàstic per Manu Barreiro

Aquest migdia el Comitè de Competició ha desestimat el recurs presentat pel Nàstic per la segona targeta groga que Manu Barreiro va veure davant del Tenerife per no portar les canyelleres. Josep Maria Andreu s’ha mostrat molest per aquesta decisió i ha assegurat que el Nàstic no es quedarà de braços creuats i tornarà a recórrer, ara, davant el Comitè d’Apel·lació que es reunirà demà divendres. En cas de no prosperar el recurs, Manu Barreiro no podria jugar contra l’UCAM Múrcia el proper dissabte (18h).

