El Alavés sufre con el Depor pero pasa a cuartos de final de la Copa

El Alavés se clasificó para los cuartos de final de la Copa del Rey sufriendo hasta el último segundo. Se las prometía muy felices en descanso con el 0 a 1 pero una chiquillada de Theo Hernández le metió en problemas. Corría el minuto 1 de la segunda parte cuando, en un forcejeo con Juanfran, le dio una tarascada a destiempo y vio la segunda amarilla. Tal y como diría Pellegrino luego en rueda de prensa, esa fue más clara que la primera. El Alavés se quedó con diez efectivos y, tal y como ocurrió en Riazor, el Depor atacó con todo lo que pudo. Pero se equivocó porque no encontró profundidad en las bandas y se empeñó en lanzar balones a la olla. En el fondo desplegó un juego demasiado horizontal.

El choque comenzó bastante equilibrado. Los de Garitano llevaban la iniciativa y el Alavés jugaba a tirones. Una falta botada por Theo que salió cerca de la cruceta y un par de intentonas de Katai fueron el bagaje ofensivo de los locales. El equipo gallego demostró más ambición, sobre todo con algunas genialidades de Emre Çolak quien, a base de tacones, regates, triangulaciones y disparos cruzados complicó la vida a Ortolá. Fue el Alavés, sin embargo, el que envió el balón al fondo de la red tras un gran remate de Christian Santos que fue al travesaño. Edgar Méndez estuvo listo y alojó el esférico en el fondo de la portería.

La expulsión de Theo mediatizó el choque en la segunda mitad. Inicialmente, Pellegrino bajó al lateral zurdo a Krsticic pero luego metió en el campo a Femenía y envió al carril izquierdo a Vigaray. El último movimiento defensivo fue la entrada de Laguardia en el terreno de juego y la reconversión de la defensa en una zaga de tres centrales. El Depor lo intentó y Joselu tuvo sus ocasiones, especialmente de cabeza. Pero la historia de Riazor de la semana pasada no se repitió y el Alavés pasó de ronda. Mención especial para un paradón a bocajarro de Adrián Ortolá sacando una mano mágica cuando la gente del Deportivo de La Coruña cantaba ya el 1 a 2 que les habría hecho pasar de fase.

PELLEGRINO: “La eliminatoria me pareció pareja. No nos ha sobrado nada para pasar. Nos complicamos el partido de Coruña yhoy hemos hecho algo parecido con la expulsión. Me parece más amarilla la segunda que la primera. Supimos sufrir las adversidades y eso es bueno para el grupo. También pasar de ronda y ganarse el derecho de jugar dos partidos más de máximo nivel. También tienen minutos jugadores que no tienen tantos en la competición liguera. El equipo progresa y va acumulando experiencias. Hicimos el gol en uno de los peores momentos cuando el equipo no estaba tomando buenas decisiones y son cosas que queremos que no vuelvan a suceder”.

GARITANO: “Me voy con sensaciones malas. Ha sido una pena. Contra diez nos ha faltado un poco de paciencia. Pienso que en el cómputo total hemos sido más. En el primer tiempo ya se vio que no teníamos que haber ido perdiendo al descanso. Del esfuerzo delos chavales no hay ninguna duda y del juego tampoco. El porterode ellos ha sacado una mano increíble a puerta vacía y no ha podido ser. Estamos muy justos de gente y ahora tenemos que pensar en el sábado. Nos ha salido mal porque, además, hemos tenido que utilizar jugadores que luego tendremos que poner en lacompetición liguera".

DEPORTIVO ALAVÉS: Ortolá, Vigaray, Pantic, Alexis, Theo; Llorente, Torres, Edgar, Krsticic, Katai; y Santos.

Cambios: Femenía por Katai (min. 56), Laguardia por Edgar (80) y Toquero por Krsticic (87).

DEPORTIVO DE LA CORUÑA: Rubén; Juanfran, Arribas, Sidnei, Luisinho; Mosquera, Borges, Moreno, Emre, Valle; Joselu.

Cambios: Gilherme por Borges (min. 54), Florin por Moreno (59) y Pinchi por Mosquera (80).

ARBITRO: Estrada Fernández, del colegio catalán. Roja a Theo tras acumular dos amarillas (39 y 46). Expulsado por roja directa el tercer entrenador Xavi Tamarit (86). Fueron amonestados Pantic (27), Torres (34), Edgar (80) y Laguardia (89). Amarillas a Borja Valle (16) y Gilherme (92) en el Deportivo de La Coruña.

GOLES: 1-0. Min. 45. Edgar tras disparo de Santos al larguero. 1-1. Min. 62. Arribas de cabeza a la salida de un corner.

INCIDENCIAS: 16.765 espectadores. Cerca de 300 aficionados del Depor en las gradas entre la gente que vino de Coruña y la colonia gallega que hay en Vitoria. El Alavés pasa de fase y se mete en cuartos.

Comentarios