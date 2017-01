"El trident necessita a Iniesta"

A 48 hores de la visita de la UD Las Palmas al Camp Nou, Juan Carlos Valeron es desfà en lloances cap a Messi i demana més reconeixement per a Iniesta. Aquí pots escoltar l'entrevista a 'La Graderia' i llegir algunes de les seves principals reflexions.

LES FALTES DE MESSI

"El Barça té molt bons llençadors de faltes, ara mateix ho veiem amb Messi, no és recomenable provocar faltes a la frontal de l'àrea... ell sempre les ha tirat molt bé, però els darrers llençaments demostren que ha variat la manera de xutar, normalment els especialistes busquen superar per dalt la tanca, ell en canvi ara provoca la incertesa en els porters, que no poden saber per on xutarà"

"Messi sempre ha estat en un gran moment futbolístic, però en el llençament de faltes és obvi que viu un moment de confiança molt gran"

"Crec que Messi sap des del primer moment per on vol tirar la falta, sí que és veritat que el porter fa el passet i això pot permetre a Messi decidir al final, li està sortint molt bé"

EL MOMENT DE JOC DEL BARÇA

"És normal que equips com Barça i Madrid tinguin alts i baixos en temporades tan llargues, el que volen és arribar al final en el millor estat possible, estic segur que quan arribi el moment de la veritat es veurà la seva millor versió"

"El domini del Barça als darrers anys és difícil de mantenir, no és fàcil mantenir aquell nivell, és normal passar per petits cicles on procures recuperar el nivell d'altres anys, cal temps"

INIESTA TAMBÉ POT JUGAR FINS ALS 40 ANYS

"Del Barça no em puc oblidar d'Iniesta, és el jugador que més m'agrada, quan ell no hi és se'l troba a faltar, és del millor que hi ha a Europa i al món"

"El Barça del pòquer amb Iniesta? I tant, més que del trident, que necessita al darrera gent com Iniesta que els organitzi el joc, l'Andrés els ajuda a trobar els espais davant equips que defensen cada cop millor"

"No hi ha cap secret per poder jugar molts més anys, ell sap molt bé què ha de fer, la seva manera de jugar li permetrà estar molt més temps al futbol professional, si el teu joc es basa en les passades i el futbol associatiu et permet competir a màxima exigència més del que ho pot fer algú que té altres característiques"

"Sí que veig a Iniesta jugant fins als 40 anys, ell aguantarà segur, altra cosa és que el deixin o no jugar"

"Messi pot jugar del que ell vulgui, quan es retiri Iniesta ell pot assumir aquest rol, tot i que com més a prop de l'àrea estigui molt millor per al seu equip"

"Triar entre Messi i Iniesta? No em facis escollir, em quedo amb els dos..."

