Císcar: “César Sánchez y yo somos como hermanos”

El presidente provincial del PP en Hoy por Hoy Alicante. José Císcar se ha referido a la situación dentro de las filas populares de Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, procesados por el presunto amaño del Plan General en favor de Enrique Ortiz.

"Son dos personas que ya no ocupan ningún cargo público ni tampoco en el Partido Popular", ha resaltado. Recuerda que Díaz Alperi se dio de baja del partido y en este momento "no recuerdo la situación de Sonia Castedo". Añade que, "en aplicación de los estatutos y como a cualquier otro afiliado se abrió un expediente informativo que con la apertura de juicio oral, si se produce, pasaría a ser expediente disciplinario".

Sobre el auto del juez instructor de la causa del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante, reconoce que es "muy contundente", y por eso "lo que queremos, subraya, es que la Justicia actúe cuanto antes ya que por muy contundente que sea un auto, es el juicio oral y el tribunal al frente quienes reparten las responsablidades, imparten condenas e imponen penas o también dictan absoluciones. Hay que ser prudentes", ha remarcado.

César Sánchez

"El día que hubiera una pugna ente César Sánchez y yo, yo me iría a mi casa, y seguramente él también porque nosotros somos como hermanos", ha señalado Císcar al ser cuestionado por si existen diferencias entre ellos que puedan ser visibles en la gestión de la Diputación de Alicante. Insiste: "Hemos crecido juntos políticamente, somos de municipios vecinos, y hemos compartido muchísimas cosas juntos. Somos como hermanos y a veces hasta nos hemos ido con nuestras mujeres juntos de viajes. Eso no va a ocurrir", ha concluido.

Va más allá y valora de manera muy positiva la labor de César Sánchez, en un momento difícil, al frente de la institución alicantina al tiempo que arremete contra el Consell y su Fondo de Cooperación Municipal que dice, "podría suponer un peligro para la provincia". Mantiene que "dinero si lo tiene la Diputación, se gasta íntegramente en la provinicia, pero ese dinero que aportas a la Generalitat Valenciana, lo distribuye el Consell según sus criterios, por lo que ningún decreto, insiste, garantiza que lo reviertas"

Dice que "lo del Consell es un saqueo a las arcas de las Diputaciones".

Císcar defiende que "el gobierno de la Diputación no se asienta en Fernando Sepulcre" y que el diputado provincial "no fue expulsado de Ciudadanos, sino que se fue él quien se fue". Por otra parte, no descarta llegar a acuerdos con Ciudadanos en determinados municipios como ha cuajado en Almoradí.

De cara al congreso regional del PP, ha manifestado su apoyo a la actual presidenta del Partido Popular en la Comunitat Valenciana de quien ha dicho: "Yo personalmente la votaría".

Cambio de nombres de las calles en Alicante

También ha terciado en la polémica del cambio de nombres de las calles de Alicante el presidente provincial del PP quien habla de "desgobierno" y acusa al tripartito de actuar "con nocturnidad y alevosía" y sin dar plazo suficiente, dice, a los ciudadanos para realizar los cambios. Señala además que si el alcalde hubiera actuado de otra forma, como ahora mantiene, "debería haberlo hecho".

