El gesto de Urkullu con los refugiados

Si la política se nutre de gestos y se define con ellos, que el lehendakari Urkullu elija como primer destino de viaje oficial en su segunda legislatura Roma, la Comunidad de San Egidio, conocer sus corredores humanitarios para refugiados...es toda una declaración de intenciones. Ya cuando fueron detenidos en Grecia Mikel Zuloaga y Begoña Huarte por desobedecer las leyes migratorias europeas y ocultar en una autocaravana a 8 migrantes, Urkullu dijo compartir su indignación y desacuerdo, pero no el método. La Comunidad de San Egidio ha encontrado en Roma cómo actuar, no resignarse a la rigidez de la ley, pero cumplirla al mismo tiempo. Estudiaron las leyes europeas y descubrieron que el artículo 25 del reglamento europeo sobre visados permite a cada estado de la Unión expedir visados humanitarios, no Schengen, solo para su país. Llegaron a un acuerdo con el Gobierno italiano y ya han llevado a Roma más de medio centenar de refugiados, de los más necesitados, protegidos, con papeles, y controlados.

Urkullu se estrenó en sus viajes al exterior en los despachos de las instituciones europeas. Su primer viaje en esta segunda etapa nos manda un mensaje: los refugiados están entre sus prioridades, quiere aportar algo más que acoger a 33 refugiados en un año, no se resigna...el problema es que esto no es Italia. La Comunidad de San Egidio presentó hace año y medio al Gobierno Rajoy un plan piloto para abrir un corredor humanitario hasta España. Siguen esperando respuesta.

