Frank, protagonistas en Cara A

Cuando el talento se multiplica por 4, nos encontramos ante uno de esos grupos que no dejan indiferentes a nadie. El año 2013 supuso el inicio para los donostiarras Frank con un mini LP llamado My wild kingdom. A partir de ahí, tras quedar en segundo lugar en el Concurso Pop-Rock Villa de Bilbao y muchos aplausos por parte de público y crítica, llega su primer LP The mud and the thrist, un excitante paseo por el rock de raiz folk más excitante de los últimos tiempos.

Empezamos el 2017 con su sonido impecable pero además, como es habitual, Cara A llega nos sigue descubriendo sonidos imprescindibles a través de Olga Grande. Esta vez, nos trae el sonido de Zortzi, el tercer álbum de Labrit.

Y, ¿cómo le habrá sentado el comienzo de año a La Abuela? Lo descubrimos en su veredicto que una vez más, llega sin pelos en la lengua y cargado de simpatía.

Cara A, el podcast musical de las webs de la Cadena SER en Euskadi

