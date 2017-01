Isabel Cobo nos presenta en `La Hora Extra´ a Frank, el invitado del primer 'Cara A' de la temporada, grupo donostiarra que cuenta los detalles de su álbum `The mud and the thirst´; la futura teleserie basada en 'Patria'; Hombres G y Los Secretos el sábado en Miribilla; y la Orquesta Sinfónica de Euskadi.

