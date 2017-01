El coordinador provincial de Izquierda Unida en Cádiz, Fernando Macías, ha defendido hoy los contratos de cinco corbetas que Arabia Saudí puede firmar este fin de semana para la empresa naval española Navantia porque "los astilleros de Cádiz no matan a nadie, sólo fabrican barcos".

Macías ha asegurado que, frente a las críticas que desde su partido y Podemos han hecho a este encargo, su posición es "clara" y es la de la necesidad de la creación de puestos de trabajo "en una de las provincias con más paro de España".

"Hace falta carga de trabajo para la bahía de Cádiz, para los astilleros, porque estas factorías dan vida no sólo a esta comarca, sino a toda la provincia", ha asegurado. "Tenemos que pelear por que los astilleros tengan y generen empleo, aunque entendamos algunos pronunciamientos sobre derechos humanos, pero hay que mirarlo bien", ha añadido.

Macías ha asegurado que "los astilleros de Cádiz no matan a nadie, sólo fabrican barcos, como vienen haciendo desde hace 3.000 años". Ha defendido además que una provincia con una tasa de paro tan alta "no puede permanecer con los brazos cruzados cuando existe una oferta de trabajo", pero ha asegurado que los gaditanos no son "gente de guerra, y sí lo son gente que se sienta con gente de guerras pero que parecen gente de paz en este país".

Por su parte, el diputado del PSOE por Cádiz Salvador de la Encina ha criticado a Podemos e IU, contrarios a que el Rey Felipe VI viaje a Arabia Saudí para cerrar el contrato de construcción por parte de Navantia de cinco fragatas para el país saudí, y ha dicho que "no se puede ser más papistas que el papa".

De la Encina ha recalcado que el PSOE "ha condenado siempre cualquier tipo de guerra" -en referencia a la posibilidad de que Arabia Saudí pueda utilizar las corbetas en su guerra con Yemen-, pero que el contrato "es demandado por los trabajadores" y la prioridad del PSOE "la creación de empleo en la provincia".

Ha incidido en que el viaje del Rey Felipe VI a Arabia Saudí es posible "gracias a la actitud responsable del PSOE, que posibilitó la formación de Gobierno en España".

