El carril bici moverá la valla del muelle

El proyecto de carril bici de Cádiz diseñado por la Junta de Andalucía implica la ocupación de suelo portuario y el retranqueo de la actual valla del muelle Ciudad. El Gobierno andaluz tendrá que pagar por ello un canon anual de 13.500 euros, segun ha podido saber la SER. La Junta aún no ha entregado el proyecto definitivo de cómo debe hacerse esta operación, aunque el Gobierno andaluz resta importancia a la ausencia de esta documentacion porque argumenta que el proyecto va a empezar por extramuros.

Las obras del carril bici todavía no son visibles en la ciudad, aunque era intención de la Junta iniciarlas en 2016. El proyecto de la Junta afecta a suelo portuario porque serpentea la Avenida de Canalejas, afecta a la actual valla del muelle Ciudad y prevé ocupar unos 20.000 metrs cuadrados de dominio publico, segun los calculos de la Autoridad Portuaria. De hecho, el puerto de Cádiz ha anunciado a la Junta que cobrará por esta ocupación unos 13.500 euros al año.

Sin embargo, tal y como se constató en la última reunión de la comisión entre el puerto y el Ayuntamiento, celebrada el pasado miércoles, la documentación de cómo debe hacerse este proyecto y sus detalles técnicos todavia no ha llegado, con lo que no se puede avanzar en los plazos para que esta operación se concrete. Hasta que no se tengan esos detalles el carril bici no se podrá comenzar por esta zona.

Fuentes de la Junta han explicado a la SER que el canon de 13.500 euros no será impedimento alguno para avanzar en el proyecto. Además recuerdan que las obras se harán por fases y se comenzará por por extramuros y por el casco antiguo, donde se encuentra el tramo junto al puerto gaditano.

La Junta aún no ha podido concretar cuándo comenzarán las obras, tras no poder hacerlo durante 2016, como estaba previsto. Las mismas fuentes han explicado que el proyecto junto al muelle incluye la retirada y recomposición de la valla. Así que es intención de la Junta, para evitar gastos innecesarios, negociar con la Autoridad Portuaria para saber si ese proceso se hace coincidir con la decisión final que se tome en torno al futuro de la valla en el proceso participativo abierto sobre la integracion puerto-ciudad.

Este debate puede durar, eso sí, bastantes meses más, o incluso, más de un año porque esa integración no será posible hasta como mínimo 2018, que es cuando se espera que empiece a entrar en funcionamiento la nueva terminal de contenedores y, con ella, se desvíe tráfico de mercancías hacia allí.

