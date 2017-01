'La maniobra de la tortuga' se rodará en Cádiz en 2018

'La maniobra de la tortuga' pasará del papel al cine en el mismo lugar donde nació, en Cádiz. El director de la película, Juan Miguel del Castillo, y el escritor de la exitosa novela, Benito Olmo, han hablado en la SER de este proyecto cinematográfico que está causando ya máxima expectación. La idea es que, tras un año de preparación del proyecto, pueda rodarse en las calles de Cádiz en 2018.

Juan Miguel del Castillo ha sido entrevistado en el programa 'Revista Cultural de Andalucía', en el que ha confesado que quedó atrapado por la novela desde que la leyó. "Sabía que debía ser una película, así que se la enseñé a la productora Marta Velasco, quien la leyó, y decidió que había que rodarla y también que yo fuera el director. Así que es un encargo a medias", ha contado.

Después ha relatado que, desde que empezó el proyecto, permanece en contacto continuo con el autor, Benito Olmo, de quien ha resaltado su "humildad". Olmo le estaba escuchando desde los estudios de Radio Cádiz y le ha dado una sorpresa en antena, ya que Del Castillo no sabía que el escritor estaba siguiendo atentamente sus palabras. "Para mí es un orgullo que mi novela llegue al cine y, sobre todo, que lo haga de la mano de Juan Miguel".

Del Castillo, jerezano, triunfó con su primera película 'Techo y comida', un drama social en torno a los desahucios que consiguió sacar adelante gracias a una campaña de recaudación de fondos que él mismo impulsó. La película tocó el corazón de muchos espectadores y también de los jurados y votantes de muchos premios, como el Goya que se llevó Natalia de Molina, la actriz protagonista.

Ese éxito hacía que se aguardara con expectación el próximo proyecto del director jerezano, que se confirmó en diciembre. Del Castillo, con la producción de Áralan Films, ha asumido esta adaptación de la novela que tantas alegrías está dando a su autor, Benito Olmo.

"Yo quería hacer una novela negra que transcurriera por un Cádiz alejado del tópico de alegría y luz, y estoy muy ilusionado con que se lleve al cine", ha contado el escritor. La historia sitúa al inspector Bianquetti, un policía decadente, en su traslado a Cádiz, donde, por su cuenta, comienza a investigar el asesinato de una joven latinoamericana, al tiempo que una mujer permanece escondida de su maltratador.

Esa mezcla de novela negra, con el trasfondo social de la violencia de género, encandiló a Juan Miguel del Castillo. "Es una historia muy cinematográfica y el telón de fondo del maltrato me parecía otro punto añadido que merecía ser contado".

El proyecto acaba de arrancar y aún es pronto para hablar de actores. Olmo, de hecho, casi no puede imaginarse qué intérpretes del panorama nacional podrían encarnar a sus criaturas. Del Castillo ha sido escueto en detalles, pero sí ha avanzado que las cámaras no podrán llegar a Cádiz hasta, como mínimo, 2018. "A mí el paisaje y las localizaciones de la historia me conquistaron, porque muchos los conozco, pero otros no, así aprovecho a decirle a Benito que tenemos que quedar para que me acompañe", le reclamó durante la charla en la SER.

A la espera de esos paseos y trámites pendientes para iniciar el rodaje, el anunio de la adaptación cinematográfica ha dado alas, de nuevo, a la ya exitosa novela publicada por Suma de letras. Olmo reveló también que en 2017, antes por tanto de que se estrene la película, saldrá publicada la segunda historia con Bianquetti como protagonista.

"Estamos en fase de correción y verá la luz este año. No hay título aún. Será una novela independiente, pero con los mismos personajes principales". La tortuga anda despacio, pero no se detiene.

