Piden la implantación del bachillerato en l'Alt Maestrat

Los Ayuntamientos del Alt Maestrat reivindican la implantación del bachillerato en su comarca porque consideran que hay una deficiencia importante en el mapa escolar de la zona, lo que obliga a que los alumnos tengan que hacer largos desplazamientos hasta el centro más cercano.

Los alcaldes de Albocàsser, Ares, Benassal, Catí, Culla, Vilar de Canes y La Torre d'En Besora han firmado el Manifiesto por la Educación en el interior de l'Alt Maestrat en el que piden que se implante el bachillerato en la comarca. El alcalde de Catí, Pablo Roig, asegura que no se han tenido en cuenta las necesidades de los pueblos del Alt Maestrat y que esta situación motiva la despoblación de los municipios del interior. "Ahora han implantado el bachillerato en Vilafranca, pero sigue estando lejos. No se han tenido en cuenta las necesidades de los pueblos del Maestrat y no nos parece justo", lamenta Roig.

Para evitar la despoblación, Roig Pide que se implante el bachillerato en la comarca para evitar los largos desplazamientos de los alumnos e incluso que deban mudarse a la ciudad de Castellón, como ocurre en algunos casos.

