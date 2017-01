Carrión: "Estoy convencido de que es un problema mental"

Carrión ha pasado por sala de prensa para analizar el encuentro que el equipo disputa el próximo domingo en Girona. Un partido sin duda complicado ya que el conjunto catalán es uno de los más fuertes en casa. El técnico cordobesita afirmó que “estoy convencido de que es un problema mental, físico no porque no existe. Nosotros hemos jugado partidos en Málaga corriendo hasta el último minuto. Si estás bien mentalmente, físicamente estas mejor. Si no eres capaz de sobreponerte a algo negativo de un partido, tienes un problema y hay que mejorarlo. Es un problema de cabeza”.

En la actualidad el Girona se encuentra 10 puntos por encima que el Córdoba. Ante esta distancia en la tabla clasificatoria Carrión indicó que “los puntos son los méritos. Si tenemos diez puntos menos, es porque lo hemos hecho diez puntos peor que el Girona. Eso se puede recuperar, si ganamos nos ponemos a 7. Pensamos en ganar allí, hacer un buen partido, sabiendo que es un equipo difícil pero que se le puede hacer daño”.

El técnico blanquiverde aseguro que solo hay un camino para ganar “ser mejores que ellos. Ellos son fuertes en su campo, manejan diferentes situaciones de partido, tienen jugadores de diferentes tipos. Las estadísticas son números y creo que si hacemos un buen partido tenemos posibilidades de ganar”.

