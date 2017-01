Los vecinos esperan el derribo del Polideportivo de la Juventud tras su cesión al Ayuntamiento

El Patronato de la obra social Huertos Familiares ha aprobado este viernes su disolución como vía para ceder el Polideportivo de la Juventud de forma gratuita al Ayuntamiento de Córdoba. Esta instalación, junto a unas 200 viviendas con sus inquilinos propiedad de este organismo creado en 1952, pasará a manos municipales junto a unos terrenos cercanos a la Variante de los Visos. La disolución también trae consigo la cesión de unos terrenos al Ayuntamiento de Guadalcázar.

Se da respuesta así a una demanda histórica de años de los vecinos y también del Ayuntamiento. Esta solución ha salvado las dificultades de una cesión gratuita que no se podía hacer sin la disolución del patronato; y la permuta que no pudo ser, porque el gobierno no podía asumir el IVA de la operación. Para el subdelegado del Gobierno, Juan José Primo Jurado, esta noticia es el resultado de su “voluntad inequívoca” de poner el Polideportivo de la Juventud del sector sur en manos de la ciudad.

Tras la cesión de la infraestructura, con la condición de que tenga uso social y deportivo, el Ayuntamiento debe aceptarla.

Después de muchos años de promesas, el presidente del Consejo de Distrito Sur, Antonio de la Rosa, se muestra "satisfecho" con la cesión del Polideportivo de la Juventud, pero "cauto" sobre el futuro del edificio.

Los vecinos confían en que el Ayuntamiento derribe el pabellón este mismo año y comience, cuanto antes, la construcción de una nueva instalación deportiva, de gestión municipal, equipada como mínimo con dos piscinas cubiertas y sala de musculación.

Pero, sobre todo, después de más de veinte años con el pabellón cerrado, lo que no quieren son más retrasos.

Comentarios