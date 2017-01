Menacho: "Ya he sido condenado por la prensa y la sociedad"

Rodeado de vecinas y vecinos de la barriada del Guadalquivir, que además querían evitar las fotos de la prensa, ha entrado este viernes al juzgado el ex secretario local de Juventudes Socialistas, Cristian Menacho. De nuevo ha llegado acompañado de su madre, Ángeles Muñoz, presidenta de la Fundación Guadalquivir Futuro.

Menacho ha declarado durante hora y media ante la jueza sobre las presuntas mordidas de su asociación, Jóvenes hacia el Futuro, al salario de los trabajadores que contrató a través del Emplea 2014. Ha sido en el Juzgado de Instrucción Número 8 por la denuncia presentada por 2 trabajadores.

A la salida, ha anunciado su cese voluntario como secretario general de Juventudes en la capital, aunque ya la organización anunció su expulsión el pasado miércoles. “Mi decisión es irrevocable, ya he sido condenado y ajusticiado por la prensa y la sociedad que ni me conoce ni conoce la labor que llevo realizando en los últimos 8 años de forma altruista y no altruista con todos y cada uno de los vecinos de mi barrio, el Guadalquivir y el sector Sur”.

Los vecinos han esperado a Menacho hasta su salida de los juzgados y han defendido hoy su labor en el barrio. “Nosotros sólo podemos decir de ellos cosas buenas, han ayudado a comer, han parado desahucios…”, comentaban esta mañana.

Menacho y su madre, ya sancionados por la Consejería de Empleo por las mismas prácticas con los salarios de los contratados por el Emplea 2015 en la Fundación y sus asociaciones, deberán enfrentarse a otros requerimientos judiciales. Como la denuncia de Podemos por los fraudes denunciados en los medios de comunicación o las demandas por la vía social de 7 ex trabajadores que demandan la devolución de 1.500 euros de media por la parte del salario de la que presuntamente se apropiaron.

