... he usado remedios caseros

Seguramente, usted que está leyendo puede que esté rodeado o sea el autor de toses. Y es que la gripe este año se ha adelantado un poco y los hospitales están saturados así que a veces nos vemos abocados a tirar de remedios caseros mientras vemos que la cosa no es muy grave.

¿Y cuál suele ser la fuente de recursos principal? exacto: “El internet”. Pues yo me fuí a buscar un video tutorial que se llamaba “Cómo vencer la gripe en 1 día” así que casi mejor les emplazo a que lo escuchen y qué conclusiones saqué en el audio que tienen sobre estas líneas.

También encontré un blog con 15 remedios caseros, y sí, se insistía en beber muchos líquido, sopas de pollo, miel y similares para expectorar; y descansar, pero lo que más me llamó la atención, no sé si por la fiebre o porque ya soy así de serie, fueron los titulares que acompañaban a algunos remedios, y cito textualmente: “Jengibre, el antigripal de la naturaleza”, “Sauco, una aspirina natural”, “Ajo, el aliento de la salud”. Lo del ajo y la salud no lo niego, pero lo de salud social con ese aliento… Eché en falta algún titular más como “Miel, el Bob Dylan de los expectorantes” o “Eucalipto, el Cristiano Ronaldo de las vaporizaciones”. En fin, que lo mejor, en caso de duda, paciencia y acudir al centro de salud y luego reposar, por ejemplo, viendo una serie. ¿Por dónde? Pues sí, en "El internet".

