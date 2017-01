Alumnos del Ramón de la Sagra no acuden a clase ante el inicio de las obras

Un grupo de alumnos del Colegio Ramón de la Sagra de A Coruña hoy no han ido a clase. Sus padres no los han llevado tras el inicio, ayer por la tarde, las obras de retirada de las placas de fibrocemento de la cubierta del centro, ayer por la tarde, a las cuatro en el centro cívico de Monelos, celebran asamblea. Estudian la posibilidad de interponer una demanda judicial contra la Consellería de Educación. Reiteran que la retirada del amianto tiene que hacerse fuera de horario lectivo.

No los han llevado hoy y afirman que no los llevarán mientras se acometan las obras así, en horario de tarde como ha previsto la Consellería. Tienen el apoyo de la Valedora do Pobo, Milagros Otero, que entiende que la única forma de proteger a los niños es realizar la retirada del amianto en período vacacional.

Más de 290 padres y madres han hecho llegar sus quejas a la Valedora, que entiende que están en situación de desamparo. En el Ramón de la Sagra están escolarizados 450 niños y niñas de entre 6 y 12 años.

