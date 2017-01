Mar Barcón dimite como secretaria xeral de la Agrupación Socialista Coruñesa

La secretaria general de la Agrupación socialista coruñesa Mar Barcón ha presentado su dimisión en la reunión de la ejecutiva local socialista celebrada esta tarde. Renuncia a su cargo después de la dimisión del portavoz municipal José Manuel Dapena esta misma semana y en el día anterior al Comité Federal que aprobará un calendario de renovación que culmina el próximo otoño. El PSOE coruñés dependerá, hasta el momento del congreso local, tras los congresos estatal y autonómico en el calendario que marque Madrid, de una gestora que deberán elegir los órganos centrales del partido.

Barcón ha señalado que ha realizado una propuesta a la gestora actual del PSOE sobre las personas que podrían dirigir el PSOE coruñés en este período de interinidad. Espera que la gestora represente al conjunto de la militancia coruñesa.

Barcón señala que se hace necesaria la renovación que debe acompañarse también con un cambio de rumbo en la ciudad dando a entender la necesidad de entendimiento con la Marea Atlántica.

En una carta dirigida a la militancia recuerda sus 32 años de militancia socialista y da las gracias a Francisco Vázquez, a su compañero y amigo, dice, Javier Losada, a José Luís Méndez, Marián Ferreiro, Juan Díaz Villoslada o Ricardo García Mira que representan o han representado a A Coruña en las diferentes instituciones.

Carta de despedida

Mar Barcón

Estimados compañeros, estimadas compañeras.

Esta misma tarde, a primera hora, he presentado ante la Comisión Ejecutiva Local mi dimisión como Secretaria Xeral de la misma, con carácter irrevocable. De tal decisión he dado traslado inmediato a la Comisión Ejecutiva Provincial, a la Gestora gallega y a la Gestora Federal para que esta última proceda a nombrar la Comisión Gestora que debe dirigir la Agrupación Socialista Coruñesa hasta el otoño en que se completará la renovación orgánica en todos los ámbitos del Partido Socialista, siguiendo el calendario que mañana aprobará el Comité Federal.

Quiero, por tanto, aprovechar este momento para agradeceros a todos y cada uno de vosotros el trabajo que habéis realizado en este tiempo, el apoyo que tanto yo como mi Ejecutiva hemos recibido asamblea tras asamblea y el compromiso con el proyecto socialista que habéis mantenido siempre. Tengo cincuenta y tres años; hace treinta y dos que soy militante socialista, por tanto más de la mitad de mi vida aparecen en mi memoria vinculada a la vida de esta Agrupación. Desde la militancia de base a la Secretaría Xeral; desde la militante de las Xuventudes Socialistas a la concejala de gobiernos comprometidos con la ciudad y con sus vecinos y vecinas. De este tiempo sólo puedo recordar el apoyo de mis compañeros y compañeras, el trabajo y la ilusión que hemos compartido, el cariño y la solidaridad en los malos momentos.

Poco podía sospechar hace treinta y dos años, que un día podría ser la Secretaria Xeral de una Agrupación emblemática como la nuestra. Menos aún que un día llegaría a ser candidata a la Alcaldía gracias a la elección de mis compañeros y compañeras en Primarias. No cabe mayor honor. Todo ello os lo debo y de nada puedo olvidarme. Los éxitos han sido gracias al trabajo y empeño común y los fracasos unicamente responsabilidad mia. Os pido disculpas por los errores cometidos y por aquellos hechos que os hubieran ofendido; fueron, sin duda, involuntarios y así os ruego que los recordeis.

Es cierto que hoy el Partido Socialista no vive sus mejores momentos y que a menudo nos preguntamos si habrá salida de este "atolladero" en el que llevamos sumergidos algunos años. Creo, con sinceridad, que si hay un proyecto capaz de devolver la dignidad y los derechos a las personas, ese es el proyecto socialdemócrata que representa el PSOE. Creo que si hay alguna esperanza para el mantenimiento del Estado del Bienestar y para su redefinición en términos actuales, esa la encarna el proyecto del PSOE. Creo que si hay un camino que recorrer para seguir avanzando en derechos y libertades para todos y todas, es el que ha dibujado y recorrido durante décadas el PSOE. Siempre me he sentido orgullosa y confiada en el proyecto socialista; de sus casi 140 años. No se recorren 140 años sin sombras, pero no se sobreviven 140 años si no son mayores las luces y las certidumbres.

Termino ya animándoos a seguir en el combate de las ideas y de la esperanza. Por las personas que más lo necesitan, por los trabajadores y trabajadoras y por nuestra ciudad, A Coruña, que un día fue emblema y vanguardia de las políticas sociales, educativas, culturales.. gracias a gobiernos socialistas Un agradecimiento especial a los alcaldes Francisco Vázquez y a mi compañero y amigo Javier Losada, de quienes aprendí, especialmente, el amor por la ciudad y a quienes me precedieron en la Secretaría Xeral de las distintas agrupaciones coruñesas; de todos ellos aprendí y recibí respaldo. A los compañeros y compañeras que desde las instituciones nos ayudaron en estos cuatro años y medio que he sido Secretaria Xeral: José Luis Méndez Romeu, Emilio Vázquez, Mariam Ferreiro, Ricardo Garcia Mira, Juan Diaz Villoslada y, de nuevo, Javier Losada. A mi Ejecutiva Local, por su lealtad, discreción y solidaridad, siempre. Y a todos vosotros; porque sin vosotros no hay Partido, no hay proyecto, no hay socialismo.

Muchas gracias!!!

Mar Barcón