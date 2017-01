C. D. Eldense - A. E. Prat con muchos interrogantes (D. 17:00 h)

Incertidumbre, expectación y curiosidad. Esas pueden ser las palabras que rodean el ambiente del partido que juegan esta tarde (17:00 h) en el estadio municipal “Nuevo Pepico Amat” de Elda el C. D. Eldense(20º: 9 Ptos.) y la A. E. Prat (14º: 23 Ptos.) correspondiente a la 21ª jornada de liga en el Grupo 3 de la Segunda B de fútbol que arbitrará el colegiado jienense, recién ascendido, José Luis Guzmán Mansilla que dirigió el partido de la octava jornada entre el Alcoyano y el Eldense que acabó con 4-2 para los de Alcoy.

Mario Cartagena, el entrenador del filial Elda Industrial, está dirigiendo de manera interina la primera plantilla del Eldense y es posible que hoy ponga en escena un once revolucionario con muchas caras nuevas y la inclusión de algún jugador del filial como es el caso de Fede Ruiz, Joseja Amat, Kevin Sanz y Esteban Salazar o Carlos Calero además de tener disponibles al mauritano Cheikh Saad, los cedidos por el Valencia C. F. David Ruiz y Mikey Fernández, Alberto Carbonell, central llegado del Novelda, Kiko Rodríguez y César Rodríguez que podría enfrentarse al que hasta la semana pasada era su equipo, la A. E. Prat, con el que dicho sea de paso no disputó ni un solo minuto en la primera vuelta liguera.

Pedro Dolera, técnico del equipo pratense, tiene la baja por lesión de su máximo goleador, Óscar Muñoz y del defensa Juanjo Prior por sanción.

Los de El Prat de Llobregat llevan diez jornadas sin ganar, desde que ganó en el “Rico Pérez” al Hércules de Alicante, y es el equipo que más empates ha cosechado en el grupo, once. Además, es un conjunto que no se caracteriza precisamente por su olfato goleador ya que en los veinte partidos disputados solo ha marcado catorce goles, uno más que el C. D. Eldense.

