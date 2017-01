Vuelve AcustiCBAs a Irun

La delegada de Cultura del Ayuntamiento de Irun, Juncal Eizaguirre, junto con Gemma González y Manu Gestido, de la promotora LadyRed Management, han presentado este viernes el programa de conciertos que el ciclo AcustiCBAs ofrecerá este primer trimestre del año.

"Desde su apertura siempre hemos venido destacando las posibilidades que el CBA podía ofrecer a la ciudad, convirtiéndose en algo más que una biblioteca. La buena acogida de la marca AcustiCBAs el año pasado con sus doce conciertos en los exteriores o interiores del centro cultural han sido una muy buena prueba. Era inevitable asomarse desde la plaza de San Juan un viernes al escuchar la música que salía del CBA, una gran experiencia que queremos repetir en este 2017", apuntaba Eizaguirre.

La delegada informaba de que las citas musicales en el CBA para este primer trimestre del año están ya cerradas. Además, Juncal Eizaguirre anunciaba que este ciclo de conciertos, tal como lo harán el resto de actividades del centro cultural Carlos Blanco Aguinaga, seguirán un mismo hilo temático. "En 2016 y con el centenario del puente Avenida como telón de fondo, hemos seguido una estrategia de programación muy clara, estructurada de forma anual y dividida en cuatro bloques o nudos, que coinciden con las cuatro estaciones: invierno, primavera, verano y otoño. La idea es repetir el formato en este 2017, pero con el río como tema central en este caso".

La programación musical ha tenido muy en cuenta esta circunstancia; de hecho, en lo que AcustiCBAs se refiere, la elección de artistas se ha realizado en base al tema del CBA escogido y desde LadyRed han adaptado cada actuación en línea con el resto de actividades que se irán programando a lo largo del año. En detalle, el primer trimestre se completará con tres conciertos, siempre en el último viernes de cada mes.

El 27 de enero Iker Lauroba presentará su proyecto más personal. Miembro de grupos como Lauroba (guitarra, voz), Izaro (teclados, guitarra), Charlie & The Colours (contrabajo) o Leila Thenuit (teclados, guitarra), Laurboa interpretará canciones íntimas con raices de folk anglosajón defendidas tanto en solitario como en banda.

El 24 de febrero estará en el CBA Luke Armstrong. Su música es una fusión de temas modernos y folk británico tradicional, que cuenta con insólitas afinaciones abiertas, una técnica 'fingerpicking' muy rápida y algunas técnicas de la guitarra flamenca. Sus composiciones van de reflexiones personales a baladas tradicionales impregnadas de un matiz personal. Desde 2011 forma parte de la escena musical de Donostia y desde entonces ha seguido tocando en el País Vasco. Durante los últimos años ha tocado en varios festivales y lugares de la zona. Lanzó su primer disco ‘Back and Forth' en abril de 2015.

El 31 de marzo cierra el ciclo del primer trimestre Jorge Da Rocha. Nacido en Oporto, es un contrabajista curtido en diferentes bandas de la escena jazz de Barcelona y actualmente vive entre Berlín, Barcelona y Portugal. Este año ha visto editado el primer álbum de su proyecto en solitario, "These are a few of my favorite songs". Un disco de versiones muy personales basado en su virtuosismo con el contrabajo y su voz, añadiendo la ayuda de un loopstation, con los que explora y exprime las posibilidades de su instrumento. Utiliza el contrabajo como percusión para crear los ritmos, añadiendo las voces y la ejecución al uso de su contrabajo, consiguiendo unas sorprendentes adaptaciones de canciones de Björk, Massive Attack o Bob Marley. En directo añade también composiciones de cosecha propia.

Cabe recordar que todas estas actuaciones, siempre en formato acústico, son gratuitas y comiezan a las 19:30 horas los últimos viernes de cada mes en el atrio del CBA. En caso de mal tiempo se trasladan generalmente a la entrada del centro cultural.

