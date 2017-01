El Camarote y el Señor de las siete llagas

Bienvenido Sena y Luís Lara han vuelto tras las vacaciones, con más ganas que nunca de hacernos reír. Y no, no vienen tras las fiestas con algún kilito de más, eso dicen. Dos semanas sin ellos y la verdad es que les echábamos de menos. Así que toca, como cada viernes, cerrar el programa con buen humor. Porque la semana ha sido larga y para algunos complicada, sobre todo para el Xerez DFC, que la cierra con sanción por incidentes de público y amago de dimisión de su entrenador. Pero eso no lo tocamos en Camarote. Sí hablaremos del partido en San José de la Rinconada y del encuentro que disputará el Xerez C.D en La Barca de la Florida.

Hay nuevos personajes y muchas risas aseguradas. Así que no os lo perdáis, aquí os dejo El Camarote, con dos personajes nuevos que se suman a nuestra tertulia semanal y con el Señor de las ahora, siete gallas, le han salido dos más este año.

