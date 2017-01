"Dolors Montserrat ya no es una ministra fiable"

No eligió la ministra de Sanidad el mejor día para lanzar su deliberado globo sonda. O tal vez iba en serio y finalmente no se atrevió a mantener la apuesta del aumento en el copago de los medicamentos. El caso es que Dolores Monserrat a las 9 de la mañana dijo que los pensionistas con ingresos superiores a 18.000 euros deberían de pagar más por los medicamentos que consumen, y doce horas más tarde enviaba un mensaje diciendo que era mentira lo que había dicho por la mañana.

Este método de entender la gestión política denota el desprecio con el que algunos políticos tratan a los ciudadanos, entre la frivolidad, la tomadura de pelo y la falta de planificación.

En asuntos de este calado, y máxime con los hospitales abarrotados, las urgencias colapsadas y el consumo de medicamentos en su punto más alto, es impropio de quien gobierna practicar el juego infantil del “te los has creído”, con un desprecio absoluto a la inteligencia. Porque el fondo del asunto no puede ser despachado con un sí o un no. Y fondo tiene. Sin duda requiere de un debate sosegado y de una evaluación económica rigurosa. La redistribución de la riqueza en una sociedad más justa pasa porque pague más quien más tiene.

La ministra bisoña con su actitud ha quedado invalidada para plantear cualquier reforma. Muchas, sin duda, necesarias. Ya no es una ministra fiable.

