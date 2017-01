Once de gala en un partido de gala

La mejor Cultural está lista para enfrentarse al esperado derbi de la máxima rivalidad provincial. Rubén de la Barrera podrá alinear cinco jornadas después su mejor once titular con el que firmó unos números estratosféricos (seis victorias y un empate) antes de que llegaran los primeros tropiezos.

La recuperación de Gianni Zuiverloon y la sanción cumplida por Iván González devolverá al cuadro blanco a la normalidad. La baja del holandés, que se lesionó el 30 de noviembre en el Santiago Bernabéu, se dejó notar y más aún cuando la tarjeta rota que recibió Iván González ante el Osasuna B dejaba huérfana la zaga sin sus principales baluartes. La vuelta de ambos permitirá, además, que Yeray vuelva a formar tándem con Mario Ortiz en la medular.

De la Barrera parece decidido a dar cabida de inicio a Zuiverloon contra la SD Ponferradina porque, más allá de su inactividad en el último mes y medio, "tiene una jerarquía importante, transmite seguridad y su 60 ó 70% equivale a la presencia de muchos otros por lo que aporta", explicó el técnico, que tiene menos dudas en la zona de ataque donde Gallar, Toni, Colinas y Benja son, salvo imprevisto, intocables.

Para este duelo serán baja Antonio Martínez, que continúa con su larga rehabilitación que ya camina por el tercer mes, y César Morgado, aquejado de una contusión en el pie. No entrará en la convocatoria y, además, su futuro en la Cultural está en el aire. Es uno de los jugadores que tendría ofertas para cambiar de equipo y no es una prioridad para el cuerpo técnico. Su ficha sería cubierta para reforzar el puesto de lateral derecho y la Cultural no pierde de vista a Óscar Rubio, futbolista de la UE Lleida.

Por su parte, la Ponferradina confirmó la contratación del delantero valenciano Pablo Pallarés, de 29 años y que procede del UCAM Murcia con el que la temporada pasada, en la que ascendió a la Segunda División, marcó 9 goles. Ocupará la plaza de Juanto Ortuño. El canterano Adán Gurdiel es la única baja segura para viajar a la capital. "La ida hizo mucho daño y estamos concienciados de tratar de devolverles lo que nos dieron aquí", afirmó Pedro Munitis.

Comentarios