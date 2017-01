O Burela FS comeza a segunda volta en Son Moix

O Pescados Rubén Burela FS estrea a segunda volta con ilusións renovadas na casa dun dos rivais máis fortes de Primeira xunto ao tridente de todopoderosos. O conxunto galego saltará á pista do Son Moix ás 20.30 horas para baterse ao Palma Futsal, cuarto clasificado (26 puntos).

Desde a 13ª praza (15 puntos), os laranxas tirarán de coraxe e fortaleza para facer desaparecer as pantasmas da primeira volta, motivados pola proximidade do seu compromiso en Copa do Rei. Retomar a concentración que tantos bos momentos lle regalou tanto en liga coma en Copa é o obxectivo para o Pescados Rubén e así aniquilar a mala etapa neste último tramo.

Na xornada inaugural, os burelistas xa demostraron que poden plantarlle cara ao equipo de Juanito, pelexando ata o final por un luminoso que se decantou pola mínima para o Palma (3-4). Non será tarefa doada, os locais chegarán co firme propósito de recuperar o triunfo para o seu feudo tras a derrota con Gran Canaria FS (2-3).

O cadro laranxa repetirá a convocatoria de Levante, a excepción de Edu, que será substituído por Álex, por unha rotura de fibras. Os mariñáns xa adestraron onte en Son Moix.

