Sin "novedades" en la caza del violador de Augas Férreas

El nuevo comisario provincial de Lugo, Antonio Villamarín, que toma el testigo de Manuel Teijeiro, ahora destinado en Vigo, ha asegurado este viernes que no hay “novedades” en la caza al violador de Augas Férreas, que actúo en el mismo portal de este barrio de la capital lucense.

Fue una violación y un intento de agresión sexual, entre septiembre y octubre del pasado año, perdiéndose el rastro del autor que ocultaba su rostro en los ataques.

Villamarín ha concretado que “lo que en su momento se ha hecho está ya comunicado a la autoridad judicial, y será la autoridad judicial la que tenga que decidir”. “De momento no tenemos ninguna novedad, pero eso no quiere decir que no sigamos trabajando en el tema ni mucho menos. Seguimos en ello”, zanjaba.

En cuanto a si se trabaja por los investigadores sobre algún perfil, se limitó a subrayar que “no se descarta ninguna vía de investigación, unas con mayores indicios que otras pero no descartamos ninguna vía de investigación”.

Interpelado sobre sí podría ser un individuo de fuera de Lugo, Villamarín dijo que “tanto como eso no se puede asegurar, pero es una de las vías” de la investigación, dejaba caer.

También ha confirmado que desde que se produjeron esas dos denuncias no se han producido “más” por hechos parecidos. “Ninguna”, atajaba el comisario.

HOMENAJE A 9 AGENTES JUBILADOS Estas declaraciones se producían luego de presidir el acto de conmemoración de la creación de la Policía, hace 193 años por Fernando VII, que se cerró con la entrega de diplomas a 9 agentes jubilados de Lugo. En su intervención el subdelegado del Gobierno, Ramón Carballo, no pasó por alto que “en el último año se han producido en la ciudad hechos puntuales” sin resolver, como esas agresiones, si bien se apresuró en dejar claro que la Policía Nacional “no baja nunca la guardia”.

