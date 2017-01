Directo: Gironella - Burela FS

O Pescados Rubén Burela FS disputa a penúltima xornada da primeira volta na casa do Penya Esplugues Gironella (18.00 horas, Cem Les Moreres).

A escadra mariñá tentará reforzar o bo inicio de ano, tras o traballadísimo triunfo ante o Jimbee Roldán FSF (1-0), e dar continuidade aos resultados positivos fronte ao sexto da táboa, que comparte puntos (22) co quinto, Ourense Envialia. Desde a cuarta praza e en pugna directa pola terceira con Alcorcón (27 puntos), as galegas chegan con moitas ganas dispostas a todo por arrebatar os tres puntos: “Medímonos a un rival cun cadro continuísta e mozo que practica un fútbol sala atrevido e atractivo, coa gran referencia da internacional Berta Velasco” advertía Lucas, xa en terras catalás.

Xunto ás baixas de longa duración de Emma e Helena, Lucas e Julio Delgado non poderán dispoñer de Judith, aínda con molestias tras o golpe sufrido na cabeza o sábado pasado en Vista Alegre fronte a Roldán. Dany chega con molestias no nocello. As mariñás realizaron a última sesión da semana en Gironella o venres pola mañá.

Sinal ofrecida por futsalmafer.tv

