OK Rent a Car presente en Fitur 2017

OK Rent a Car estará presente por quinto año consecutivo en la XXXVII edición de la Feria Internacional de Turismo FITUR que se celebrará en Madrid entre el 18 y el 22 de enero de 2017. Desde su Stand 10D20 situado en el Pabellón 10 de Ifema – Feria de Madrid, la compañía dará a conocer las últimas novedades en productos y servicios destinados a todos sus clientes para este 2017.

Con una de las flotas de vehículos más notorias en el ámbito estatal – el 1% de vehículos comercializados en España ha sido fabricado para OK Rent a Car- y la mayor proporción de coches Premium del sector, la compañía constata en este último ejercicio su trayectoria ascendente. Esta tendencia positiva repercute directamente en la empleabilidad: la compañía genera 1 nuevo empleo cada 3 días al tiempo que favorece la incorporación de jóvenes empleados. Así, el 42% de trabajadores de la compañía es menor de 30 años.

Por otra parte, OK Rent a Car cuenta ya con una amplia presencia nacional. Más de 25 oficinas componen su red actual de centros distribuidos por toda la geografía española con atención personalizada tanto en el interior de los recintos aeroportuarios de AENA como en otros puntos de interés que cubren las necesidades de desplazamiento de sus usuarios. De este modo, además de estar presentes en Madrid, Barcelona, Mallorca, Ibiza, Formentera y Menorca, OK Rent a Car ha inaugurado recientemente sus nuevas instalaciones en los aeropuertos de Zaragoza, San Sebastián, Valladolid, Badajoz y Melilla. El actual proceso de expansión permitirá incorporar nuevos destinos OK en los próximos meses, reforzando a su vez la actual flota de vehículos con el objetivo de proporcionar una solución integral de movilidad a visitantes y residentes, particulares y empresas, interesados en disfrutar de una amplia gama de vehículos que incluye las últimas novedades del mercado en modelos familiares, deportivos, comerciales, eléctricos, de carga, crossover, descapotables, superdeportivos, etc en sus distintas modalidades a corto, medio o largo plazo.

Además de su expansión geográfica, OK Rent a Car ofrece interesantes servicios a todos sus clientes, como su producto estrella OK Renting Flex, que ofrece la posibilidad de acceder a uno o varios vehículos de forma sencilla y cuenta con plazos flexibles de permanencia sin periodos mínimos de duración y cuotas que incluyen los costes de mantenimiento, averías, seguro e impuestos.

En su compromiso voluntario por el mejoramiento social, OK Rent a Car promueve la responsabilidad social corporativa con aquellos colectivos más desfavorecidos. De este modo, cabe destacar la labor que la empresa realiza en el ámbito de la responsabilidad social corporativa participando activamente en numerosas iniciativas realizadas por organizaciones tales como La Sonrisa Médica, Proyecto Hombre, Asociación Española Contra el Cáncer, Fundación Real Mallorca, Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears, Escuela Internacional Sine Dolore, Mediterranea ONG y Asociación Elena Torres, entre muchas otras.

Más información en www.okrentacar.es

Comentarios