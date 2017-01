Olaizola: "Voy a Getafe a ganar"

"Voy a Getafe a ganar, no voy a Getafe a no ganar o dando por hecho que vamos a perder. Voy a Getafe a ganar y por lo tanto vamos a utilizar a los futbolistas que creemos oportunis para ganar", así de claro lo tiene el entrenador del Real Mallorca, Javier Olaizola, ante la visita el domingo al Coliseum Alfonso Pérez para enfrentarse al Getafe, tercer clasificado y que sólo ha perdido un partido en su casa.

El equipo madrileño es el favorito para obtener la victoria y ese es un factor que le gusta a Olaizola. "Cuando me tachan de inferior, me encanta, porque es cuando más consecuencias tienen las victorias y cuando juegas con más presión por defensar el escudo y eso me encanta", explica el técnico.

Para el partido es dda por un golpe en las costillas el central Yuste, pero en su lugar podría jugar Ansotegi que ya está recuperado de sus moléstias. También está recuperado el portero Santamaría pero parece que será Cabrero quien seguirá cubriendo la portería. En el lateral izquierdo volverá a jugar Saúl García porque Oriol es baja por lesión junto a Adrià Dalmau y Culio así como también Lago Junior por sanción.

Aparentemente también volverá a jugar de titular James del filial y está por ver si se vuelven a quedar fuera de la convocatoria jugadores importantes como Óscar Díaz y Salomao. Sobre ello Olaizola explica que dejarlos fuera no es para presionarles para que dejen el club en este mercado de invierno: "eso ya es decisión de cada futbolista, yo lo que hago es en cada convocatoria elegir a los que mejor han entrenado".

Olaizola no quiere valorar las consecuencias del resultado del partido sea cual sea y se aferra al discurso prudente que lleva emitiendo desde que se hizo cargo del primer equipo. "Sólo pienso en el partido contra el Getafe porque ya se lo que pasará, si perdemos va a ser un drama y habrá nervios por todos lados... Es que no aprendemos, si este equipo está sufriendo este tipos de situaciones es porque a principio de temporada hemos vendido la moto de que íbamos a ascender. Desde que descendimos ya estábamos otra vez en primera, no hemos tenido paciencia nadie", argumenta el técnico del Mallorca.

