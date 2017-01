Las personas: el capital de un territorio

No cabe ninguna otra política en 2017 que no sea la de frenar la despoblación en Palencia. Ninguna otra. Hasta el último céntimo de euro deberíamos destinar a este fin. Y no sirven excusas, no valen paños calientes ni el argumento de que es un objetivo difícil, prácticamente imposible. Para eso les pagamos señores políticos. Para pensar, asesorarse y buscar soluciones a los grandes problemas. Y si hay que pagarles más por objetivos conseguidos, encantados. Siempre que esos objetivos sean palpables y no la típica valoración entusiasta de político ególatra.

La pérdida de población está poniendo en peligro el futuro de España, de comunidades como Castilla y León y de provincias como la de Palencia. No lo vemos, pero en el camino nos estamos dejando el recurso más valioso: las personas, el verdadero capital de un territorio. Y o paramos esta sangría, o nos vamos de cabeza al carajo.

Y si los políticos de ahora no son capaces de dar solución, habrá que buscar otros que potencien un gran pacto por la población, un gran pacto demográfico que sea algo más que papel mojado, que buenas intenciones incumplidas. Cada habitante perdido es una muesca más en el fracaso de las políticas autonómicas y provinciales, incluida la capital. Y en este sentido, que me perdonen los políticos, pero me parecen cortos de vista, poco ambiciosos.

Los ayuntamientos no pueden ser una sucesión de gestores que se dedican a administrar obras, impuestos e inversiones como si de una empresa se tratara. Hay que pedir más. Me refiero a los grandes ayuntamientos, claro. Los pequeños, bastante tienen con atender el día a día.

Las diputaciones deben centrar todas sus actuaciones con el eje del mantenimiento e incluso crecimiento de la población. Si no lo logran, habrá que buscar otra fórmula de gestión.

La Junta ya fracasó con la agenda de la población que no ha valido para nada, sólo para las fotos del Ejecutivo de Herrera. Y a los que tanto critican a los inmigrantes, habría que recordarles que en las épocas de bonanza fueron los que salvaron los muebles de una población que sin ellos iba a la baja.

Dicho esto, insisto en algo que ya dije en su momento: si un alcalde como el de La Pernía ha conseguido salvar la escuela de su pueblo con decenas de solicitudes para instalarse en la zona, habrá que exigir ideas y convicción en la lucha contra la despoblación a otros que ostentan más responsabilidad.

Mientras sigamos con los brazos bajados y con políticas de fotos, guiños al populismo, valoraciones entusiastas y menudencias, seguiremos fracasando. Y en 15 años seremos 18.000 menos en Palencia. Si eso no nos preocupa ni ocupa al cien por cien, es que estamos desnortados.

