La ONCE reparte 35.000 euros en Palencia y 10.000 en Venta de Baños

La ONCE ha repartido 35.000 euros en un boleto del cupón diario en Palencia Capital, correspondientes al sorteo del día 12 de enero y 10.000 € en un boleto del Rasca de navidad en la localidad de Venta de Baños. La agente vendedora de la ONCE Isabel Mozo Pardo, es quien ha traído la ilusión a esta capital y Teodora Olivares Gonzalez la ha llevado a la localidad de Venta de Baños.

Ambas son vendedoras del Cupón, y el resto de productos de juego de la ONCE, formando parte de la plantilla de la ONCE en la Comunidad, constituida actualmente por más de 725 personas con discapacidad, quienes cada día, según destacan desde la propia ONCE, con esfuerzo y dedicación reparten ilusión entre sus clientes y celebran la suerte de los premios repartidos.

