David García: "Ganar, ganar o ganar"

No hay margen de error. Y lo saben. Osasuna gasta este domingo una de sus últimas balas por la permanencia con el riesgo de dispararse al pie. De ahí que el caslificativo de 'final' se quede corto para definir el partido frente al Granada de este domingo.

David García lo ha resumido a la perfección: "Ganar, ganar o ganar". No hay otra opción y al canterano no le asusta el reto. De hecho podría ser una de las novedades en el once respecto al empate frente al Valencia si Vasiljevic decide introducirle en lugar de Iván Márquez.

"La plantilla tiene asumido que el sacrificio y el trabajo son esenciales para conseguir el objetivo", ha añadido el central navarro que también ha reconocido que no está siendo una temporada fácil para él entrando y saliendo del once continuamente. "No es fácil pero estoy aprendiendo al otro lado de la barrera. Me hará crecer", ha explicado García.

