Txema Olazabal reaparece en Qatar a final de mes

Txema Olazabal ha confirmado esta mañana a la Cadena SER que a finales de mes en un torneo en Qatar reparecerá tras casi dos años de dolorosa lesión de espalda. Lo ha hecho tras participar en una charla con empresarios organizada por ADEGI en Tabakalera.

-¿Qué tal hablando de equipos cuando su deporte es individual?

Con el tema no me he encontrado incómodo, pero sí es la primera vez que estoy ante empresarios, pero sí me he dado cuenta que hay elementos comunes que se pueden aplicar y relacionar con el trabajo en equipo en el deporte.

-¿Qué tal coincidir con el seleccionador de fútbol Julen Lopetegi?

Fenomenal. Hemos estado charlando de temas de equipos, y ha sido una conversación interesante, la diferencia es la mayor expectación mediática que sufre, porque le mirna todos los días con lupa su trabajo, y nosotros tenemos un poco más de margen.

-¿En qué momento se encuentra ahora?

Todo va bien. La enfermedad va remitiendo y si todo va bien a final de mes volveré a jugar, a competir otra vez.

-¿Cuál es la idea?

Ir poco a poco. Voy a jugar tres o cuatro torneos al principio, descansaré un mes porque no quiero forzar la máquina y después volveré y sabre´cómo estoy y hasta donde puedo llegar.

-¿No se pone objetivo a largo plazo?

Sobre todo, disfrutar de la vuelta al competición. Sin ponerme ningún objetivo, salvo el de emjorar y encontrar sensaciones.

-¿Cómo ha sido esta larga lesión de casi dos años?

Ha sido un proceso complejo y largo, una especie de ataque reumatico que me ha imposibilitado hacer cualquier tipo de ejercicio. Es la tercera vez que me pasa, pero le he dado la vuelta y lo importante es mirar para adelante.

