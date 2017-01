DA tomba les esmenes a la totalitat al Pressupost 2017

Els demòcrates tomben les esmenes a la totalitat del pressupost presentades pels liberals i socialdemòcrates en un debat monopolitzat per la congelació de les transferències.

L'oposició ha manifestat la desconfiança que els transmeten els comptes per aquest any davant de la situació econòmica actual.

El president del grup liberal, Josep Pintat, ha insistit que els demòcrates treballen d'esquena a la llei, i que així només aconseguiran "agreujar el dèficit", i ha seguit denunciant que algunes societats públiques com Ctrasa, tenen deutes que no es reflecteixen al pressupost. El grup liberal ha clos anunciant la retirada de totes les seves esmenes a l'articulat per la disconformitat absoluta, ja que, segons Pintat, el pressupost no s'aguanta i estan camuflant dèficits.

En aquest sentit, el ministre de Finances, Jordi Cinca, ha negat el projecte de pressupost ometi més de 200 milions d'euros de dèficit de les parapúbliques.

Per la seva banda, el president del grup parlamentari mixt, Pere López, ha reflexionat sobre les transferències als comuns i la manera de procedir del Govern, ja que assegura no entendre que els hi demanin el seu suport i comptin amb ell, mentre no han acceptat cap trobada en els darrers cinc anys per tractar el tema, i com a conseqüència adverteix que se'ls ha esgotat la paciència. També ha criticat que els comptes per aquest any inclouen noves retallades socials.

El conseller general d'SDP, Víctor Naudi, també ha criticat que aquests pressupostos no són realistes i que augmenten el dèficit més enllà del que assegura el Govern.

Des de les files demòcrates, Miquel Aleix ha estat l'encarregat de defensar el projecte de llei del pressupost del 2017, i ha demanat a l'oposició el seu compromís en temes cabdals per al país com són les competències i transferències, tot recordant que els comuns ja han aprovat els seus pressupostos comptant amb els 54,6 milions d'euros que ha previst el Govern.

Un cop rebutjades les esmenes a la totalitat, el projecte de llei de pressupost del 2017 seguirà el seu tràmit parlamentari i es calcula que en un període d'un mes o mes i mig es pugui portar a terme la seva votació.

