La campanya de Nadal de controls d'alcoholèmia es tanca amb un 3,27% de positius.

En la darrera campanya de controls d'alcoholèmia i dorga que ha realitzat la Policia entre el 12 de desembre i el 8 de gener s'han realitzat 1.344 controls, dels quals 1.300 han obtingut un resultat negatiu.

En un comunicat, el cos d'ordre explica que dels 44 controls que han donat positiu, 8 han comportat sancions administratives per la franja d'entre 0,51 i 0,80 grams per litre de sang, 33 han esdevingut sanció amb una taxa superior als 0,80 grams per litre de sang i 3 conductors han estat detinguts per conduir sota els efectes de les drogues.

La Policia també ha volgut fer esment que del total de les persones detingudes, 9 han estat involucrades en accidents de circulació amb danys materials, però sense ferits.

Finalment, la direcció ha volgut fer palès que la suma d'alcohol més volant és del tot inviable.

