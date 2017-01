El jutge obre una nova causa per explotació sexual contra els pares de Nadia

El jutge d'instrucció de la Seu d'Urgell mantè les mesures contra els pares de la nena d'Organyà afectada d'una malaltia rara i obre una nova causa per explotació sexual per la qual Fernando Blanco i Marga Garau prenen la condició d'investigats.

Després de declarar al llarg de tot el matí al jutjat d'instrucció número 1 de la Seu d'Urgell, el jutge de la causa Nerea ha decidit mantenir les mesures anteriors, és a dir, acusar-los d'estafa per utiltizar la nena per lucrar-se, i a més, ha obert una nova causa per provocació i explotació sexual de la menor després d'analitzar unes imatges de la nena preses entre els anys 2008 i 2009 a Mallorca i que presumptament són de caire sexual.

L'advocat defensor rebutja que les imatges tinguin cap component sexual i insisteix que es van realitzar per seguir l'evolució de la malaltia de la nena, afectada de tricotiodistrofia, una malalatia degenerativa rara que també pot afectar la pell, segons el lletrat. "Les imatges estan preses en el més estricte àmbit familiar i personal per al control i seguiment de la patologia de la nena i no té absolutament cap relació amb la provació o l'explotació sexual" ha dit Alberto Martín. Tot i així ha reconegut que la intepretació de les imatges "és subjectiva i per a uns poden ser totalment normals i per a d'altres, pornogràfiques".

Després de la declaració dels pares de la nena, la fiscalia no ha pres cap mesura cautelar. Qui sí ha decidit personar-se en la causa és la Generalitat de Catalunya.

Blanco ha tornat a la presó de Lleida on està ingressat en situació preventiva des del passat 9 de desembre. La mare continua en llibertat amb càrrecs però amb la custòdia retirada i ha tornat avui a Mallorca, on resideix la nena amb un familiar, per mantenir el règim de visites atorgat pel jutge.

