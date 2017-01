Naturlandia tancarà dos dies a la setmana i al maig i novembre

Naturlandia tancarà dos dies a la setmana i els mesos de maig i novembre. La direcció de la instal·lació, encapçalada per Enric Ordóñez, ha decidit aplicar aquest pla "per adaptar-se al mercat competitiu".

Aquesta informació, facilitada per l'ecoparc només a l'ANA i a la què no ha pogut accedir cap altre mitjà, inclosa aquesta casa, contrasta amb el què es va explicar a la darrera reunió de poble i ha sorprès la minoria comunal, que no en tenia cap coneixement.

Així, a partir d'ara el parc tancarà tots els dimarts i dimecres excepte Setmana Santa i l'estiu, i tampoc donarà servei durant els mesos de maig i novembre. Aquestes mesures s'emmarquen en el procés de reestructuració que lidera la firma KPMG, que també preveu canvis en el funcionament, les planificacions comercials i en el personal. En aquest darrer punt, la direcció ha decidit contractar un nou director d'operacions i està valorant tota l'estructura de plantilla.

Ordópez també ha explicat que els nous horaris es van comunicar fa tres setmanes als operadors turístics amb els quals es treballa i mitjançant l'enviament d'una 'newsletter' a 30.000 clients. Quan acabi el procés de reestructuració, d'aquí a uns dos mesos, es comunicaran públicament tots els canvis que s'han previst aplicar, sobretot pel que fa al personal.

D'altra banda, Naturlandia va registrar durant el Nadal entre un 10 i un 12% més de visitants respecte a la campanya anterior. La direcció creu que l'augment està "en la línia de la resta del país".

Comentarios